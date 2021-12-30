"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛФото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Брентфорд".

"Горожане" лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

"Брентфорд" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Фоден, 16 - 0:1

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон, Йенсен, Оньека, Баптист, Тоуни, Висса.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Аке, Фернандиньо, де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Габриэл Жезус.

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