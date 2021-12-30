"Манчестер Сити" переиграл "Брентфорд" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Брентфорд".
"Горожане" лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.
"Брентфорд" - "Манчестер Сити" 0:1
Гол: Фоден, 16 - 0:1
"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Соренсен, Пиннок, Томпсон, Йенсен, Оньека, Баптист, Тоуни, Висса.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Аке, Фернандиньо, де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Габриэл Жезус.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18