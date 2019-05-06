"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ
В заключительном матче 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером".
Таким образом, "горожане" вновь вернули себе первое место в чемпионате. Напомним, что "Сити" опережает "Ливерпуль" всего на одно очко. В последнем туре "Сити" ожидает выезд к "Брайтону", а "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".
"Манчестер Сити" - "Лестер" 1:0
Гол: Компани, 70 - 1:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Компани, Уокер, Зинченко, Сильва (Стоунз, 90), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден (Сане, 56), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 87).
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс, Чоудури, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 85), Тилеманс (Барнс, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.
Предупреждения: Сильва (22), Магуайр (35), Компани (44), Габриэл Жезус (89), Ихеаначо (90).
Читайте также: Вингер на 60 миллионов: что случилось с Риядом Марезом после перехода в "Манчестер Сити"? | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером"
-
Марио Фернандесом интересуется еще один итальянский клуб
-
"Милан" - "Болонья" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Луис Суарес не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде"
-
Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену
-
"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ
-
Азар советует "Реалу" подписать своего соотечественника
-
"Милан" обыграл "Болонью" и вернулся в еврокубковую зону (видео голов)
-
"Барселона" предложит "Арсеналу" обмен футболистами
-
"Тоттенхэм" готовит предложение по форварду "Милана"
-
1
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 11 тура
-
Стало известно, когда Кокорину и Мамаеву будет объявлен приговор
-
Санчо признан самым дорогим футболистом U-20 в топ-5 чемпионатах
-
"Реал Сосьедад" зовет к себе Хаби Алонсо
-
"Атлетико" готов побороться за игрока "Реала"
-
Сарри определился с будущим Игуаина
-
Конте склоняется к работе в Италии
-
Еще один игрок "Ливерпуля" пропустил тренировку в преддверии матча с "Барселоной"
-
Суарес: "Любое действие "Ливерпуля" может быть опасным"
-
"Ростов" и "Оренбург" поборются за игрока "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15