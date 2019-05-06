"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

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"Манчестер Сити" переиграл "Лестер" и вновь возглавил турнирную таблицу АПЛ

В заключительном матче 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером".

Таким образом, "горожане" вновь вернули себе первое место в чемпионате. Напомним, что "Сити" опережает "Ливерпуль" всего на одно очко. В последнем туре "Сити" ожидает выезд к "Брайтону", а "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".

"Манчестер Сити" - "Лестер" 1:0

Гол: Компани, 70 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Компани, Уокер, Зинченко, Сильва (Стоунз, 90), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден (Сане, 56), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 87).

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Эванс, Чоудури, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 85), Тилеманс (Барнс, 75), Мэддисон (Ихеаначо, 80), Варди.

Предупреждения: Сильва (22), Магуайр (35), Компани (44), Габриэл Жезус (89), Ихеаначо (90).   

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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
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