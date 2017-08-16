"Манчестер Сити" переключился с Санчеса на Азара

"Манчестер Сити" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Челси" Эдену Азару, сообщает Express.

По сведениям издания, "горожане" отказались от варианта с форвардом "Арсенала" Алексисом Санчесом и намерены приобрести Азара. Впрочем, сделать это будет непросто, так как "Челси" не собирается с ним расставаться.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 26-летнего бельгийца 120 миллионов евро.

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