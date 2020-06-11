"Манчестер Сити" переманил 16-летнего вратаря "Утрехта"

Голкипер "Утрехта" Микки ван Сас продолжит карьеру в Англии, сообщает официальный сайт голландского клуба.

16-летний футболист в ближайшее время присоединится к "Манчестер Сити". Детали сделки пока неизвестны.

Ван Сас в силу возраста не успел дебютировать за первую команду "Утрехта", зато уже поиграл за юношеские сборные Нидерландов.

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