"Манчестер Сити" перестрелял "Челси" по пенальти и во второй раз кряду победил в Кубке Английской Лиги

24 февраля на стадионе "Уэмбли" состоялся финал Кубка Английской лиги, в котором "Челси" противостоял "Манчестер Сити". Настроение горожан перед матчем должно было значительно улучшиться, так как их прямой конкурент в борьбе за чемпионство – "Ливерпуль" пару часов назад расписал нулевую ничью с "Манчестер Юнайтед", после чего разница между первым и вторым местом в АПЛ стала измеряться всего лишь одним баллом. Но этот факт был не самым главным. Долгое время английские газеты трубили о том, что, в случае поражения, финальная встреча станет действительно финальной для Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси". В 2019 году "аристократы" выиграли всего лишь 1 гостевой матч (очень трудовая победа над скромным шведским "Мальмё"), отчего их успех сегодня казался совершенно невозможным. Так считали и букмекеры: коэффициент на победу "аристократов" равнялся 6,2, в то время как на подопечных Гвардиолы давали 1,5. Общие обстоятельства дополнялись теми фактами, что совсем недавно "горожане" "вынесли" "Челси" на "Этихаде" со счетом 6:0, но при этом Сарии имеет опыт победы над Гвардиолой в текущем сезоне.

Вполне возможно, что именно висящая в воздухе отставка заставила Маурицио Сарри сыграть в максимально осторожный оборонительный футбол. Хотя, первая 10-минутка получилась максимально осторожной и со стороны "Сити". Было ощущение, что коллективы решили присмотреться друг к другу и просто не дать одной из сторон сразу же взвинтить темп. Довольно скучное начало не смогло перерасти во что-то большее и в оставшееся время первой 45-минутки. Единственный момент был создан в середине тайма: Агуэро подхватил мяч на левом крае штрафной, обыграв при этом нескольких соперников, и пытался запустить игровой снаряд точно под перекладину, но промахнулся – мяч пошел выше.

Доминирование "Сити", установленное в первой половине первой 45-минутки, давало возможность "горожанам" все чаще подходить к чужим воротам, постоянно кружа мяч на чужой половине поля, и даже забить гол. На 55 минуте многоуровневая и многоярусная атака подопечных Гвардиолы привела к тому, что Агуэро зацепился за мяч в чужой штрафной и сильно пробил в нижний угол. Мяч влетел в сетку, но арбитр, после консультации с ассистентами из комнаты VAR, решил не засчитать этот мяч из-за офсайда. 10 минут спустя потрудились и футболисты "Челси". Единственная опасная контратака "аристократов" в матче закончилась быстрым прорывом Азара по левому флангу и прострелом на край вратарской, куда забегал Н’Голо Канте. Француз, который все чаще примеряет на себе функции бомбардира при Сарри, ахнул первым касанием, но игровой снаряд прошел в метре от перекладины.

Чрезмерная осторожность команд привела к тому, что встреча постепенно дошла не только до дополнительных таймов, но и до серии пенальти. При чем моменты последовали только во втором экстра-тайме, когда "Челси" окончательно устал. На 110 и 117 минутах Серхио Агуэро мог становится героем не только матча, но и всего турнира, однако в обеих эпизодах Кепа Аррисабалага спасал свои ворота после ударов в дальний нижний угол. Что касается Маурисио Сарри, то итальянский наставник все же пытался немного видоизменить манеру ведения игры своей команды, и на 95 минуте выпустил на поле Гонсало Игуаина, который должен был цепляться за верховые мячи и создавать опасность вокруг усталых защитников соперников. Тем не менее, ни один план не удался и команды пошли бить послематчевые пенальти. Судьба матча решалась в такой последовательности:

1. Жоржиньо (Ч) – не забил (0:0)

2. Гюндоган (МС) – забил (0:1)

3. Аспиликуэта (Ч) – забил (1:1)

4. Агуэро (МС) – забил (1:2)

5. Эмерсон (Ч) – забил (2:2)

6. Сане (МС) – не забил (2:2)

7. Давид Луис (Ч) – не забил (2:2)

8. Б. Силва (МС) – забил (2:3)

9. Азар (Ч) – забил (3:3)

10. Стерлинг (МС) – забил (3:4)

Таким образом Хосеп Гвардиола и его "Сити" выиграли первый трофей в сезоне, а Маурисио Сарии снова остался ни с чем. Уволят ли итальянца после этого поединка, как писали многие английские газеты? Следим, и поздравляем "горожан" с вторым подряд титулом Кубка Английской Лиги.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 0:0 (3:4 пенальти)

"Челси": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон – Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик, 89) – Виллиан (Игуаин, 95), Педро (Хадсон-Одои, 79), Азар.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко – Фернандиньо (Данило, 91), Де Брюйне (Сане, 86), Д. Сильва (Гюндоган, 79) – Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.