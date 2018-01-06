"Манчестер Сити" переворачивает игру и выбивает "Бернли" из Кубка Англии

Третий раунд Кубка Англии стартовал вчера и продолжился целым рядом матчей, среди которых особенно выделялось противостояние лучшей команды нынешнего сезона на Туманном Альбионе и главной сенсации "Манчестер Сити" и "Бернли". "Голубые" и "бордовые" очень редко выясняли отношения в старейшем турнире Европы, тем не менее, совсем недавно команды сходились на "Этихаде" в рамках внутреннего первенства. Само собой, тогда "горожане" одержали победу с убедительным счетом 3:0, но так просто им не было, как это могло показаться тем, кто ограничился лишь просмотром послематчевого протокола.

Что касается стартовых составов, предполагалось, что Пеп Гвардиола сыграет резервным составом, потому как всего через три дня "Сити" предстоит участие в первом матче полуфинала Кубка Лиги. Но испанский специалист всех удивил своим выбором, с первых минут бросив в бой почти что основу. Из очевидных резервистов на поле вышли только голкипер Клаудио Браво и Александр Зинченко, которому в Манчестере отводится место на левом фланге обороны. Шон Дайч, напротив, прогнозируемо выпустил одиннадцатку, максимально приближенную к основе.

Со стартовым свитком "Манчестер Сити" сразу же захватил инициативу, в то время, как "Бернли" привычно окопался на своей половине поля. Первого опасного момента зрителям, собравшимся на "Этихаде" пришлось ждать 13-ть минут, но прицельный выстрел Давида Силвы заблокировал один из защитников гостей. Ближе к середине первого тайма "бордовые" стали что-то предпринимать в атаке, а на 24-й минуте повели в счете. Просто кошмарную ошибку на своей половине поля допустил Джон Стоунз, подарив мяч Эшли Барнсу, который выбежал на свидание с Браво и мощным ударом расстрелял ближний угол ворот чилийского ветерана.

Пропустив гол, "горожане" прибавили в движении. Сразу же несколько неплохих моментов имели Гюндоган и Фернандиньо, но ребята Шона Дайча самоотверженно бросались под мяч. С началом второй половины встречи на поле мало что изменилось, хозяевам явно не хватало креатива в атаке, да и физически манкунианцы выглядели уставшими.

Не хватило творчества, так взяли хитростью! На 57-й минуте подопечные Гвардиолы быстро без свистка разыграли стандарт, "бордовые" проспали в штрафной площади Агуэро, который за такое привык наказывать. Не успел еще Шон Дайч рассказать четвертому арбитру все, что он думает об этом эпизоде и о судействе в целом, как спустя две минуты аргентинский форвард оформил дубль. Великолепным пасом пяткой Гюндоган разрезал оборону "Бернли" и Агуэро легко оббежал Поупа, отправив мяч в пустые ворота.

После двух подряд голов "Бернли" посыпался, ну а окрыленный "Сити" расписался в воротах соперника еще дважды. Cначала Лерой Сане записал свое имя на табло, а потом помог отличится и едва вышедшему на замену Бернарду Силве. Таким образом, "Манчестер Сити" снова не без проблем, но в итоге с убедительным счетом обыгрывает ребят Шона Дайча и отправляется в 1/16 финала Кубка Англии.

"Манчестер Сити" – "Бернли" – 4:1

Голы: Барнс, 24 – 0:1, Агуэро, 57 – 1:1, Агуэро, 59 – 2:1, Сане, 71 – 3:1, Бернарду Силва, 82 – 4:1

"Ман Сити": Браво, Данило, Стоунз, Отаменди, Зинченко (Уокер, 72), Гюндоган (Де Брюйне, 76), Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро (Бернарду Силва, 79)

"Бернли": Поуп, Лоутон, Лонг, Ми, Тэйлор, Корк (Уэллс, 69), Вествуд, Гудмундссон (Уолтерс, 75), Барнс, Хендрик, Воукс

Богдан Архипенко

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