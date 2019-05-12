"Манчестер Сити" - первая команда с 2009 года, защитившая чемпионство АПЛ

В 38-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Брайтоном" и второй год подряд стал чемпионом Англии.

Отметим, что "горожане" стали первыми с 2009 года, кому удалось защитить чемпионский титул. Тогда "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона выигрывал чемпионат три сезона подряд - 2006/07, 2007/08 и 2008/09.

В этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы для победы в АПЛ добыли 98 очков, а у ближайшего преследователя - "Ливерпуля" 97 очков.

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