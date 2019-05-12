"Манчестер Сити" - первая команда с 2009 года, защитившая чемпионство АПЛ

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"Манчестер Сити" - первая команда с 2009 года, защитившая чемпионство АПЛ

В 38-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Брайтоном" и второй год подряд стал чемпионом Англии.

Отметим, что "горожане" стали первыми с 2009 года, кому удалось защитить чемпионский титул. Тогда "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона выигрывал чемпионат три сезона подряд - 2006/07, 2007/08 и 2008/09.

В этом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы для победы в АПЛ добыли 98 очков, а у ближайшего преследователя - "Ливерпуля" 97 очков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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