"Манчестер Сити" - первый клуб, преодолевший отметку в сто голов в этом сезоне

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"Манчестер Сити" - первый клуб, преодолевший отметку в сто голов в этом сезоне

"Манчестер Сити" забил гол в игре АПЛ с "Хаддерсфилдом".

Как сообщает Opta, это 100-й забитый мяч "горожан" во всех турнирах. Таким образом, "Сити" первым в текущем сезоне преодолел отметку в сто голов.

"Манчестер Сити" на данный момент ведет в матче со счетом 1:0 и если игра завершится его победой, то клуб сократит отставание в АПЛ от "Ливерпуля" до 4 очков.

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