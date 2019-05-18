"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

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"Манчестер Сити" - первый клуб в истории, выигравший внутренний английский требл

"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счётом 6:0 и стал обладателем Кубка Англии.

Таким образом, "горожане" выиграли внутренний английский требл. Ранее команда победила в АПЛ и в Кубке Лиги.

Это первый подобный случай в истории. Ранее не один клуб Премьер-лиги не брал три домашних трофея в течение одного сезона.

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