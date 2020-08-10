"Манчестер Сити" планирует избавиться от Отаменди
Центральный защитник Николас Отаменди больше не входит в планы тренерского штаба "Манчестер Сити".
По информации Superdeporte, клуб готов продать 32-летнего футболиста уже этим летом, поскольку на его позицию был куплен Натан Аке.
Сам аргентинец предпочитает вернуться в "Валенсию", за которую он уже выступал с 2014 по 2015 год.
Рыночная стоимость Отаменди оценивается в 14,5 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" сделала предложение по трансферу защитника "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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