"Манчестер Сити" планирует купить в 2019 году не менее четырёх футболистов

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"Манчестер Сити" планирует купить в 2019 году не менее четырёх футболистов

Стали известны трансферные планы "Манчестер Сити" на текущий календарный год.

По информации The Telegraph, "горожане" рассчитывают подписать от четырёх до шести новых футболистов.

Сообщается, что приоритетными целями клуба являются центральный и левый защитники. Также манкунианцы ищут хавбека на замену Давиду Силве и вингера на случай ухода Лероя Сане.

В шорт-лист "Сити" уже сейчас входят Пау Торрес ("Вильярреал"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Сауль Ньигес ("Атлетико").

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