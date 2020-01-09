"Манчестер Сити" планирует купить в 2019 году не менее четырёх футболистов
Стали известны трансферные планы "Манчестер Сити" на текущий календарный год.
По информации The Telegraph, "горожане" рассчитывают подписать от четырёх до шести новых футболистов.
Сообщается, что приоритетными целями клуба являются центральный и левый защитники. Также манкунианцы ищут хавбека на замену Давиду Силве и вингера на случай ухода Лероя Сане.
В шорт-лист "Сити" уже сейчас входят Пау Торрес ("Вильярреал"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") и Сауль Ньигес ("Атлетико").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14