"Манчестер Сити" планирует перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Английский "Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, подписать 24-летнего хавбека монегасков "горожане" рассчитывают уже ближайшим летом. За бразильца они готовы будут заплатить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фабиньо забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 34 играх за "Монако".

Напомним, Мостовой прокомментировал выступления Зинченко в "Манчестер Сити". | soccernews.ru