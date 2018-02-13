"Манчестер Сити" планирует перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер ситимонакофабиньо

"Манчестер Сити" планирует перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"Английский "Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Монако" Фабиньо, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, подписать 24-летнего хавбека монегасков "горожане" рассчитывают уже ближайшим летом. За бразильца они готовы будут заплатить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фабиньо забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач в 34 играх за "Монако".

Напомним, Мостовой прокомментировал выступления Зинченко в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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