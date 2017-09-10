"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"

Как информирует The Sun, "Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока лондонского "Тоттенхэма".

По сведениям издания, "горожане" интересуются защитником "шпор" Тоби Алдервейрелдом, контракт которого с клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если вице-чемпион Англии не сможет продлить действующее соглашение со своим игроком, "Сити" готов будет предпринять попытки заполучить бельгийца, трансферная стоимость которого может составить 65 миллионов евро.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". | soccernews.ru