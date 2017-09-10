"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"
Как информирует The Sun, "Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока лондонского "Тоттенхэма".
По сведениям издания, "горожане" интересуются защитником "шпор" Тоби Алдервейрелдом, контракт которого с клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если вице-чемпион Англии не сможет продлить действующее соглашение со своим игроком, "Сити" готов будет предпринять попытки заполучить бельгийца, трансферная стоимость которого может составить 65 миллионов евро.
Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Ничья в пользу "Зенита": "Ахмат" не пустил "Локомотив" на первое место
-
Хет-трик Иммобиле и ошибки Бонуччи: "Милан" разгромлен в Риме
-
"Динамо" и "Зенит" завершили матч без голов
-
Месси оформляет хет-трик: "Барселона" разбивает "Эспаньол" в дерби Каталонии
-
"Сток Сити" остановил победное шествие "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Диаби собирался завершить карьеру
-
"Реал" может купить Де Хеа следующим летом
-
Слуцкий: "Халл" был близок к трансферу Мусы, но он решил остаться в "Лестере"
-
Хоакин отдал 80 голевой пас и стал третьим в списке лучших действующих ассистентов в Примере, больше только у Месси и Роналду
-
"Марсель" – "Ренн" - 1:3 (обзор)
-
"Марсель" уступил "Ренну"
-
"Болонья" – "Наполи" - 0:3 (видео)
-
"Наполи" разгромил "Болонью" в гостях
-
"Вильярреал" – "Бетис" - 3:1 (обзор)
-
"Вильярреал" одержал волевую победу над "Бетисом"
-
Иммобиле: "Не каждая команда может забить "Милану" четыре гола"
-
"Спартак" готов продлить Глушакова до лета 2021 года
-
ЦСКА отпраздновал годовщину открытия клубного стадиона
-
Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы
-
Спортдир "Барселоны" Фернандес: "Месси и Иньеста продлят контракты с клубом"
-
Роналду недоволен результатами "Реала"
-
Мальдини: "Никто в "Милане" не ожидал, что Обамеянг сумеет выйти на такой уровень"
-
Промес: "Перед Лигой чемпионов нужно сохранять концентрацию"
-
Дортмундская "Боруссия" теряет Шмельцера
-
"Галатасарай" сыграл вничью с "Антальяспором", "Трабзонспор" обыграл "Генчлербирлиги"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Челси
|4
|9
|4
|Уотфорд
|4
|8
|5
|Тоттенхэм
|4
|7
|6
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|7
|Бернли
|4
|7
|8
|Ливерпуль
|4
|7
|9
|Вест Бромвич Альбион
|4
|7
|10
|Арсенал Лондон
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|5
|12
|Саутгемптон
|4
|5
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Суонси Сити
|3
|4
|15
|Эвертон
|4
|4
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|17
|Лестер Сити
|4
|3
|18
|Борнмут
|4
|0
|19
|Кристал Пэлас
|4
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0