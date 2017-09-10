"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"

Теги манчестер сититоттенхэмтоби алдервейрелд

"Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма"Как информирует The Sun, "Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока лондонского "Тоттенхэма".

По сведениям издания, "горожане" интересуются защитником "шпор" Тоби Алдервейрелдом, контракт которого с клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если вице-чемпион Англии не сможет продлить действующее соглашение со своим игроком, "Сити" готов будет предпринять попытки заполучить бельгийца, трансферная стоимость которого может составить 65 миллионов евро.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Что с ними случилось дальше? Все лучшие игроки молодежных чемпионатов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Арсенал Лондон 4 6
11 Сток Сити 4 5
12 Саутгемптон 4 5
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов