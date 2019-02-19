"Манчестер Сити" планирует предложить Ляпорту новый контракт

"Манчестер Сити" планирует предложить новый контракт игроку Эмерика Ляпорта, передает The Times.

Текущий контракт с 24-летний футболистом рассчитан до 2023 года.

Француз перешел в английский клуб из "Атлетика" в январе 2018 года за 62 миллиона евро. Вместе с "Сити" он выиграл чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне Ляпорт участвовал в 35 матчах за "Манчестер Сити", отметился 4 голами и отдал 1 ассист.

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