"Манчестер Сити" планирует продлить контракты с двумя футболистами

"Манчестер Сити" планирует продлить контракты с двумя игроками, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, речь идет о хавбеке Давиде Силве и форварде Габриэле Жезусе. Предполагается, что Силва подпишет контракт до 2020 года.

В свою очередь Жезусу "горожане" хотят в два раза увеличить заработную плату. В настоящее время бразилец зарабатывает 4 миллиона евро в год.

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