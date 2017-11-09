"Манчестер Сити" планирует продлить Жезуса

Руководство "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт форварду Габриэлу Жезусу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "горожан" планируют заключить с 20-летним бразильцем долгосрочное соглашение с повышением зарплаты с 4 до 6 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующий контракт Жезуса с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: Марко Асенсио получил предложение от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru