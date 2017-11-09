"Манчестер Сити" планирует продлить Жезуса

Теги габриэл жезусманчестер сити

"Манчестер Сити" планирует продлить Жезуса

Руководство "Манчестер Сити" собирается предложить новый контракт форварду Габриэлу Жезусу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "горожан" планируют заключить с 20-летним бразильцем долгосрочное соглашение с повышением зарплаты с 4 до 6 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующий контракт Жезуса с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2021 года. 

Не пропустите: Марко Асенсио получил предложение от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

На кону - путевка в Россию: Швеция сразится с Италией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов