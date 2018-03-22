"Манчестер Сити" планирует сделать рекордное для футбола предложение по Неймару

"Манчестер Сити" планирует сделать рекордное для футбола предложение по форварду ПСЖ Неймару, информирует Diario Gol.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "горожане" будут готовы выложить за 26-летнего нападающего парижан 300 миллионов евро. При этом "Сити" вполне может включить в возможную сделку по бразильцу своего вингера Рахима Стерлинга, оцениваемого в 50 миллионов евро. Таким образом, общая сумма трансфера Неймара может составить невероятные 350 миллионов евро. Самому же футболисту английский гранд рассчитывает платить 35 миллионов евро в год чистыми.

Напомним, "Реал" выпал из гонки за Неймаром.| soccernews.ru