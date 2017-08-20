"Манчестер Сити" планирует сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчес

"Манчестер Сити" планирует сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги"Манчестер Сити" планирует сделать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.

Как информирует The Sun, за 28-летнего нападающего "канониров" "горожане" будут готовы заплатить 55 миллионов евро. Самому чилийцу "Сити" намерен предложить оклад в размере 440 тысяч евро в неделю, что составит 23 миллиона евро в год.

Напомним, Санчес должен восстановиться к матчу с "Ливерпулем". | soccernews.ru

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И зачем он им нужен?

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