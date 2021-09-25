"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счётом 0:1.
Победный гол в свой актив записал нападающий "горожан" Габриэл Жезус.
"Челси" – "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: 0:1 – 53 Жезус.
"Челси": Менди, Джеймс (Тьяго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Канселу, Де Брюйне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Жезус.
Набрав три очка, "Сити" вышел в лидеры АПЛ. "Челси" теперь только третий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18