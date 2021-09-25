"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ

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"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче 6-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 6-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Сити" со счётом 0:1.

Победный гол в свой актив записал нападающий "горожан" Габриэл Жезус.

"Челси" – "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: 0:1 – 53 Жезус.

"Челси": Менди, Джеймс (Тьяго Силва, 29), Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хавертц, 60), Лукаку, Вернер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Канселу, Де Брюйне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 87), Фоден (Фернандиньо, 87), Жезус.

Набрав три очка, "Сити" вышел в лидеры АПЛ. "Челси" теперь только третий.

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