"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" одолел "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. Победу "горожанам" принесли голы Бернарду Силвы, Рияда Махреза и автогол Андреаса Перейры. В составе манкунианцев отличился Маркус Рэшфорд.

Ответный матч состоится 29 января.

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 1:3 (0:3)

Голы: Бернарду Силва, 17 - 0:1, Махрез, 33 - 0:2, Перейра, 38 (автогол) - 0:3, Рэшфорд, 70 - 1:3

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард (Матич, 46), Фред, Перейра, Джеймс (Гомес, 64), Гринвуд, Рэшфорд.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Габриэл Жезус, 80), Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.

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