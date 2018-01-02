"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" в последних семи матчах с разницей мячей 24-3

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Уотфордом".

Стоит отметить, что манчестерский клуб победил "шершней" в последних семи матчах подряд с разницей мячей 24-3.

Матч "Манчестер Сити" - "Уотфорд" состоится сегодня, 2 января и начнется в 23:00 мск.

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