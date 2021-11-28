"Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Победу "горожанам" принесли голы Илкая Гюндогана и Фернандиньо. В составе гостей отличился Мануэль Лансини.

"Манчестер Сити", набрав 29 очков, вернулся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 23 очками остался на четвертой позиции.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Гюндоган, 33 - 1:0, Фернандиньо, 90 - 2:0, Лансини, 90+4 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг (Фернандиньо, 87), Марез, Габриэл Жезус.

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл (Цоуфал, 61), Масуаку (Боуэн, 74), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Лансини, 59).

Не пропустите: "Лестер" в результативном матче обыграл "Уотфорд". | http://soccernews.ru