"Манчестер Сити" побил клубный рекорд 92-летней давности

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" переписал собственную историю по итогам матча 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:0).

В этой игре "горожане" достигли отметки в 105 забитых мячей в Премьер-лиге в 2021 году.

Это новый клубный рекорд по голам в чемпионате за календарный год.

Ранее лучшим результатом "Сити" было 104 результативных удара в 1929 году.

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