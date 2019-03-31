"Манчестер Сити" поборется с "Манчестер Юнайтед" за хавбека "Вест Хэма" Райса

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"Манчестер Сити" поборется с "Манчестер Юнайтед" за хавбека "Вест Хэма" Райса

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу, сообщает Manchester Evening Standard.

По сведениям издания, "горожане" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него более 45 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Манчестер Юнайтед", но манкунианцы пока предлагают за него меньшую сумму. 

В нынешнем сезоне 20-летний Райс провел за "Вест Хэм" 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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