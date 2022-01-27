"Манчестер Сити" поборется за Дибалу

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"Манчестер Сити" поборется за Дибалу

Фото твиттер Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, на подписании звёздного аргентинца настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Английский клуб готов платить 28-летнему футболисту 10 миллионов евро в год.

Напомним, что в июне Дибала станет свободным агентом, если "Ювентус" не убедит его продлить контракт. За ситуацией также следят "Ливерпуль" и "Интер".

В текущем сезоне форвард забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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