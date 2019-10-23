"Манчестер Сити" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Манчестер Сити" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Наполи" Фабианом Руисом, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, скаут "горожан" будет просматривать испанца в ходе сегодняшнего матча Лиги Чемпионов между неаполитанцами и "Ред Булл Зальцбург".

Напомним, что на 23-летнего футболиста также претендуют "Барселона" и мадридский "Реал".

В текущем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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