"Манчестер Сити" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Наполи" Фабианом Руисом, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, скаут "горожан" будет просматривать испанца в ходе сегодняшнего матча Лиги Чемпионов между неаполитанцами и "Ред Булл Зальцбург".
Напомним, что на 23-летнего футболиста также претендуют "Барселона" и мадридский "Реал".
В текущем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4