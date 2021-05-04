"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ
Фото: твиттер The Telegraph/Автор неизвестен
В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 34-го тура кроме перенесённой игры "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".
"Манчестер Сити" почти оформил чемпионство, "Челси" немного оторвался в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов, а Бейл впервые с 2016-го оформил хет-трик в матче чемпионата.
Результаты 34-го тура АПЛ:
"Саутгемптон" - "Лестер" - 1:1
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:2
"Брайтон" - "Лидс" - 2:0
"Челси" - "Фулхэм" - 2:0
"Эвертон" - "Астон Вилла" - 1:2
"Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал" - 0:2
"Тоттенхэм" - "Шеффилд" - 4:0
"Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" - 1:1
"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:2
Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 67, "Лестер" - 63, "Челси" - 61, "Вест Хэм" - 58, "Тоттенхэм" - 56, "Ливерпуль" - 54, "Эвертон" - 52, "Арсенал" - 49, "Астон Вилла" - 48, "Лидс" - 47, "Вулверхэмптон" - 42, "Кристал Пэлас" - 38, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Бернли" - 36, "Ньюкасл Юнайтед" - 36, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18