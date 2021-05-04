"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ

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В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 34-го тура кроме перенесённой игры "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" почти оформил чемпионство, "Челси" немного оторвался в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов, а Бейл впервые с 2016-го оформил хет-трик в матче чемпионата.

Результаты 34-го тура АПЛ:

"Саутгемптон" - "Лестер" - 1:1

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:2

"Брайтон" - "Лидс" - 2:0

"Челси" - "Фулхэм" - 2:0

"Эвертон" - "Астон Вилла" - 1:2

"Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал" - 0:2

"Тоттенхэм" - "Шеффилд" - 4:0

"Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" - 1:1

"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 67, "Лестер" - 63, "Челси" - 61, "Вест Хэм" - 58, "Тоттенхэм" - 56, "Ливерпуль" - 54, "Эвертон" - 52, "Арсенал" - 49, "Астон Вилла" - 48, "Лидс" - 47, "Вулверхэмптон" - 42, "Кристал Пэлас" - 38, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Бернли" - 36, "Ньюкасл Юнайтед" - 36, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.

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