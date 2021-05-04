"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ

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"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛФото: твиттер The Telegraph/Автор неизвестен

В английской Премьер-Лиге завершились все матчи 34-го тура кроме перенесённой игры "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" почти оформил чемпионство, "Челси" немного оторвался в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов, а Бейл впервые с 2016-го оформил хет-трик в матче чемпионата.

Результаты 34-го тура АПЛ:

"Саутгемптон" - "Лестер" - 1:1

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:2

"Брайтон" - "Лидс" - 2:0

"Челси" - "Фулхэм" - 2:0

"Эвертон" - "Астон Вилла" - 1:2

"Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал" - 0:2

"Тоттенхэм" - "Шеффилд" - 4:0

"Вест Бромвич" - "Вулверхэмптон" - 1:1

"Бернли" - "Вест Хэм" - 1:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 80, "Манчестер Юнайтед" - 67, "Лестер" - 63, "Челси" - 61, "Вест Хэм" - 58, "Тоттенхэм" - 56, "Ливерпуль" - 54, "Эвертон" - 52, "Арсенал" - 49, "Астон Вилла" - 48, "Лидс" - 47, "Вулверхэмптон" - 42, "Кристал Пэлас" - 38, "Брайтон" - 37, "Саутгемптон" - 37, "Бернли" - 36, "Ньюкасл Юнайтед" - 36, "Фулхэм" - 27, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд" - 17.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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