"Манчестер Сити" почти завершил трансфер Грилиша

Теги джек грилишманчестер ситиастон виллатрансферы

"Манчестер Сити" почти завершил трансфер ГрилишаФото: инстаграм Грилиша/Автор неизвестен

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо. 

По информации источника, "горожане" максимально близки к осуществлению этого трансфера.

Осталось уладить последние детали контракта и перехода.

Сам Грилиш подпишет с клубом из Манчестера соглашение на пять лет, а сумма трансфера составит рекордные для АПЛ 117 миллионов евро.

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