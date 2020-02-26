"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков

"Манчестер Сити" отправил апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на исключение из еврокубков.

В CAS зарегистрирована апелляция английского клуба. В ближайшее время в организации сформируют рабочую группу, которая рассмотрит обращение "горожан". Дата заседания по делу "Манчестер Сити" пока не назначена.

Напомним, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков сроком на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей. Также клуб оштрафован на 30 миллионов евро.

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