"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков
"Манчестер Сити" отправил апелляцию в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на исключение из еврокубков.
В CAS зарегистрирована апелляция английского клуба. В ближайшее время в организации сформируют рабочую группу, которая рассмотрит обращение "горожан". Дата заседания по делу "Манчестер Сити" пока не назначена.
Напомним, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков сроком на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей. Также клуб оштрафован на 30 миллионов евро.
Не пропустите: Рамос высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков. | http://soccernews.ru
главное
-
Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"
-
"Наполи" пройдет "Барселону"? Каталонцы показали "беззубый" футбол в Неаполе и рискуют в очередной раз провалится в ЛЧ
-
Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
-
Пике избежал серьезной травмы и сыграет с "Реалом" 1 марта
-
"Челси" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках
Лента новостей
-
"Арсенал" может продать Обамеянга летом
-
Нойер вышел на 4-е место среди вратарей по числу матчей в Лиге чемпионов
-
"Краснодар" ввел серьезное наказание для игроков, которые попадутся на употреблении наркотиков
-
Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре
-
"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков
-
"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года
-
Кевин Кураньи: "Сочи" хороший вариант для Кокорина"
-
"Бавария" представила форму к 120-летию клуба
-
"Томь" проиграла "Родине" и заняла последнее место в Кубке ФНЛ
-
1
Дибала хочет получать в "Ювентусе" 12 миллионов евро в год
-
"Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны" Фабианом Руисом
-
Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"
-
1
Дембеле: "Лион" не опасается "Ювентуса" и Роналду"
-
Слуцкий рассказал о готовности "Рубина" к матчу с "Тамбовом"
-
Карасев рассудит "Динамо" и "Спартак", Турбин - "Зенит" и "Локомотив"
-
"Наполи" пройдет "Барселону"? Каталонцы показали "беззубый" футбол в Неаполе и рискуют в очередной раз провалится в ЛЧ
-
1
"Монако" хочет летом подписать форварда "Наполи" Мертенса
-
Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
-
1
"Челси" летом хочет приобрести Облака
-
"Челси" может вновь на некоторое время остаться без Абрахама
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18