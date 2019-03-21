"Манчестер Сити" подготовил новые контракты для Зинченко и Сане

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"Манчестер Сити" подготовил новые контракты для Зинченко и Сане

"Манчестер Сити" близок к заключению новых контрактов с двумя игроками основного состава, сообщает ESPN.

По сведениям издания, клуб подготовил новые контракты для полузащитника Александра Зинченко и вингера Лероя Сане.

Переговоры с украинцем и немцем находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне 22-летний Зинченко сыграл за "Сити" 21 матч, забил 1 мяч и сделал 5 ассистов. Действующий контракт футболиста истекает в 2020 году.

В активе 23-летнего Сане 38 игр в составе "горожан", 14 голов и 17 результативных передач. Его соглашение рассчитано до 2021 года.

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