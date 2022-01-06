"Манчестер Сити" подобрал двух кандидатов на замену Гвардиоле

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"Манчестер Сити" подобрал двух кандидатов на замену Гвардиоле

Фото твиттер Микеля Артеты

"Манчестер Сити" прорабатывает возможные сценарии на случай ухода главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

По информации The Athletic, "горожане" видят преемника испанца в двух специалистах, работающих в АПЛ.

Это Микель Артета из лондонского "Арсенала" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".

Напомним, что в своё время испанец входил в тренерский штаб Гвардиолы, а француз возглавлял одну из команд академии "Сити".

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