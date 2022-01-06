"Манчестер Сити" подобрал двух кандидатов на замену Гвардиоле
"Манчестер Сити" прорабатывает возможные сценарии на случай ухода главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
По информации The Athletic, "горожане" видят преемника испанца в двух специалистах, работающих в АПЛ.
Это Микель Артета из лондонского "Арсенала" и Патрик Виейра из "Кристал Пэлас".
Напомним, что в своё время испанец входил в тренерский штаб Гвардиолы, а француз возглавлял одну из команд академии "Сити".
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18