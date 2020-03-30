"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора

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"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора

"Манчестер Сити" провел собственное расследование после того как узнал, что несколько клубов АПЛ обратились в арбитражный суд, чтобы не позволить "горожанам" выступать в Лиге Чемпионов из-за нарушений финансового фэйр-плей и махинаций со спонсорами. Об этом сообщает Mirror.

На прошлой неделе выяснилось, что "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и ещё пять команд АПЛ обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS.

Представители "Сити" выяснили, что за всем этим стоит "Арсенал". В лондонском клубе отказались комментировать данную информацию, но если поступит жалоба, "канониры" будут отрицать обвинения в заговоре.

Напомним, "горожане" были забанены на два сезона еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей и махинаций со спонсорами. Клуб подал апелляцию в суд.

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