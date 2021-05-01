"Манчестер Сити" подписал 18-летнего аргентинского вингера
Фото: Твиттер @EdelpOficial
"Манчестер Сити" пополнился хавбеком аргентинского "Эстудиантес" Дарио Сармьенто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сделка уже подтверждена. Трансфер 18-летнего правого вингера обошелся лидеру АПЛ в 6 млн долларов, еще 12 млн составляют возможные бонусы.
Кроме того, "Эстудиантес" получит 20% от суммы следующей продажи молодого таланта.
Confirmed and done deal. Manchester City sign Darío Ariel Sarmiento from Estudiantes, the Argentinian winger [18 years old] will arrive in June to join City Group. #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2021
Details: $6m guaranteed + $12m add ons + 20% future sale to Estudiantes. Five years contract. https://t.co/2kUp7yNUN0
К своему новому клубу Дарио Сармьенто присоединится 1 июля.
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|40
|8
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|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
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