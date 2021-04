"Манчестер Сити" подписал 18-летнего аргентинского вингера

Фото: Твиттер @EdelpOficial

"Манчестер Сити" пополнился хавбеком аргентинского "Эстудиантес" Дарио Сармьенто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка уже подтверждена. Трансфер 18-летнего правого вингера обошелся лидеру АПЛ в 6 млн долларов, еще 12 млн составляют возможные бонусы.

Кроме того, "Эстудиантес" получит 20% от суммы следующей продажи молодого таланта.

