"Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона

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"Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона

Голкипер "Дерби Каунти" Скотт Карсон перебрался в "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт клуба, "горожане" арендовали 33-летнего англичанина до следующего лета.

Карсон выступает за "Дерби" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 33 игры, из них в 6 сохранил ворота "сухими".

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