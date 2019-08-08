"Манчестер Сити" подписал голкипера Карсона

Голкипер "Дерби Каунти" Скотт Карсон перебрался в "Манчестер Сити".

Как сообщает официальный сайт клуба, "горожане" арендовали 33-летнего англичанина до следующего лета.

Карсон выступает за "Дерби" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 33 игры, из них в 6 сохранил ворота "сухими".

Читайте также: "Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу. | http://soccernews.ru