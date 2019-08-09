"Манчестер Сити" подписал хавбека "Жироны"

Хавбек "Жироны" Педро Порро стал игроком "Манчестер Сити".

Сообщается, что 19-летний испанец подписал с "горожанами" пятилетнее соглашение. Трансфер игрока обошелся "Сити" в 12 миллионов евро.

В составе "Жироны" Порро провел 35 игр, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Стоит отметить, что у обоих клубов общий владелец.

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