"Манчестер Сити" подписал капитана юношеской сборной Хорватии

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"Манчестер Сити" подписал капитана юношеской сборной Хорватии

Полузащитник юношеской сборной Хорватии U19 и "Хайдука" Анте Палаверса перейдет в английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба хорватского клуба.

18-летнего игрока подписал "Манчестер Сити". Футболист уже прошел медоследование и вернулся в "Хайдук", где продолжит выступать до 2020 года. При необходимости "Сити" вернет футболиста зимой 2020-го.

Трансфер игрока составил 8 миллионов евро. 

В текущем сезоне Палаверс участвовал в 17 матчах за клуб и забил 2 гола.

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