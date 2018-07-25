"Манчестер Сити" подписал молодого таланта ПСЖ

"Манчестер Сити" подписал хавбека ПСЖ Клаудио Гомеса.

В клубе описывают 18-летнего француза как быстрого и сильного футболиста, с превосходным дриблингом и отличным видением поля.

Отметим, что Гомес является капитаном сборной Франции U-18.

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