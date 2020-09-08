"Манчестер Сити" подписал одну из лучших футболисток мира

"Манчестер Сити" на официальном сайте объявил о переходе защитницы Люси Бронз.

Девушка подписала с английским клубом контракт до лета 2022 года. Футболистка досталась "горожанам" бесплатно.

28-летняя Бронз ранее уже играла за "Манчестер Сити" с 2014 по 2017 годы, а затем перешла в "Лион".

Бронз дважды признавалась лучшей футболисткой Англии, а на чемпионате мира-2019 получила "Серебряный мяч". Девушка будет выступать за женскую команду "Манчестер Сити".

Не пропустите: У двух футболистов "Манчестер Сити" обнаружен коронавирус. | http://soccernews.ru