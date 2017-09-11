"Манчестер Сити" подписал своего первого новичка на следующее лето

Теги манчестер ситиканзас сити брассэрик палмер-браун

"Манчестер Сити" подписал своего первого новичка на следующее лето"Манчестер Сити" сделал свое первое приобретение на следующее лето, информирует The Sun.

По сведения издания, "горожане" заключили контракт сроком на 4,5 года с защитником американского "Канзас Сити" Эриком Палмером-Брауном, который присоединится к своему новому клубу по завершению текущего сезона в качестве свободного агента. В борьбе за 20-летнего бека англичане опередили французский ПСЖ, ПСВ из Эйндховена и амстердамский "Аякс". Видеть американца в своей команде пожелал лично главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует подписать еще одного игрока "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов