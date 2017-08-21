"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

Финансовые детали трансфера не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит почти 15 миллионов евро.

Сам Насри заключил с "Антальяспором" контракт до лета 2019 года. Предполагается, что "Манчестер Сити" продолжит выплачивать французу часть его зарплаты. | http://soccernews.ru