"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"

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"Манчестер Сити" подтвердил переход Насри в "Антальяспор"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Самира Насри в "Антальяспор".

Финансовые детали трансфера не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит почти 15 миллионов евро.

Сам Насри заключил с "Антальяспором" контракт до лета 2019 года. Предполагается, что "Манчестер Сити" продолжит выплачивать французу часть его зарплаты. | http://soccernews.ru

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