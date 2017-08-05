"Манчестер Сити" подтвердил трансфер Фернандо в "Галатасарай"

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"Манчестер Сити" подтвердил трансфер Фернандо в "Галатасарай"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фернандо в "Галатасарай".

Сумма трансфера составила 5,25 миллионов евро. 30-летний бразилец заключил с турецким клубом контракт до лета 2020 года.

Фернандо выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года, сыграл 102 матча и забил 4 гола.

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