"Манчестер Сити" пока не определился с будущим Агуэро и Фернандиньо

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"Манчестер Сити" пока не определился с будущим Агуэро и Фернандиньо

До сих пор неизвестно, останутся ли в "Манчестер Сити" нападающий Серхио Агуэро и полузащитник Фернандиньо.

Напомним, что у обоих футболистов по окончании нынешнего сезона истекают контракты с "горожанами".

Таким образом, с января аргентинец и бразилец имеют право вести переговоры с другими клубами. Несмотря на риск потерять игроков бесплатно, "Сити" пока не предлагал им новые соглашения, пишет The Athletic.

В этом сезоне 32-летний Агуэро забил 2 мяча в 9 играх. 35-летний Фернандиньо отличился 1 голом и 1 ассистом в 17 матчах.

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