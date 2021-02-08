"Манчестер Сити" пока не предлагал Агуэро новый контракт

Руководство "Манчестер Сити" до сих пор не начало переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.

По сведениям издания, футболист хочет узнать планы клуба, прежде, чем рассматривать предложения от других заинтересованных сторон. Контракт форварда с "горожанами" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

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