Месси согласовал контракт с "Барселоной"

1 Теги барселоналионель месси

Месси согласовал контракт с "Барселоной"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, каталонская "Барселона" согласовала контракт с капитаном сборной Арентины Лионелем Месси.

По информации источника, игрок подпишет с клубом контракт сроком на пять лет. 

Отмечается, что стороны решили отойти от варианта с контрактом на два сезона и готовы к тому, что продолжать сотрудничество на более длительном промежутке времени.

Месси чувствует, что сможет провести еще 5 лет на высоком уровне. "Барса" полностью поддерживает решение аргентинца.

Также сообщается, что Месси согласился снизить свой оклад на 50%. Он не стал возражать тем условиям, которые выдвинула "блауграна", так как понимает, что клуб переживает тяжелые времена с финансовой точки зрения. Футболист также хочет стать примером для своих товарищей по команде, так как является капитаном.

На данный момент все детали согласованы, а юристы работают над завершением сделки.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Печально всё это ... На радостях от победы в Копе(всю игру сделал Де Пауль и вратарь) лео и его лизалки местные поверили в свои силы!Никак он не может оторваться от финансовых потоков БЧК!Все эксперты понимают , что Барсу ждут ещё 5 лет позора!Мда ... Вискас Эль Барса!

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