"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на новый сезон (фото)

Фото: инстаграм "Ман Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" показал новую домашнюю форму на следующий сезон.

Основной цвет нового комплекта – голубой с присутствием белых вставок. Форма вдохновлена голом, который аргентинский форвард Серхио Агуэро забил на 93:20 в решающем матче 38-го тура АПЛ против "Куинз Парк Рейнджерс" в сезоне-2011/12. Этот гол принес "Манчестер Сити" первый в истории титул АПЛ.

На футболке есть нашивка 93:20, которая напоминает об этом событии.

Напомним, что с сезона 2020/21 техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma (немецкая компания спортивной экипировки и одежды).

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