"Манчестер Сити" показал домашнюю форму на новый сезон (фото)
Фото: инстаграм "Ман Сити"/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" показал новую домашнюю форму на следующий сезон.
Основной цвет нового комплекта – голубой с присутствием белых вставок. Форма вдохновлена голом, который аргентинский форвард Серхио Агуэро забил на 93:20 в решающем матче 38-го тура АПЛ против "Куинз Парк Рейнджерс" в сезоне-2011/12. Этот гол принес "Манчестер Сити" первый в истории титул АПЛ.
На футболке есть нашивка 93:20, которая напоминает об этом событии.
Напомним, что с сезона 2020/21 техническим спонсором "Манчестер Сити" является Puma (немецкая компания спортивной экипировки и одежды).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18