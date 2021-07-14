"Барселона" намерена получить доплату от "Атлетико" при обмене Гризманна на Сауля
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Как сообщает Diario Sport, "Барселона" и "Атлетико" продвигаются в переговорах об обмене нападающего "блауграны" Антуана Гризманна на полузащитника "матрасников" Сауля.
По информации источника, каталонский клуб намерен обменять французского футболиста на испанца для того, чтобы снизить зарплатную ведомость, однако не считает, что обмен получится равнозначным.
Из-за этого каталонцы хотят обменять Гризманна на Сауля и 15 миллионов доплаты от "Атлетико".
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