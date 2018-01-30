"Манчестер Сити" покупает вингера "Нью-Йорк Сити"

Теги манчестер ситинью-йорк ситимидлсбро

"Манчестер Сити" покупает вингера "Нью-Йорк Сити"

"Манчестер Сити" в ближайшее время купит вингера "Нью-Йорк Сити" Джека Харрисона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "горожане" заплатят за игрока молодёжной сборной Англии 4,5 миллиона евро и отдадут его в аренду "Мидлсбро" до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что Харрисон является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За "Нью-Йорк Сити" он выступал с 2016 года, сыграл 59 матчей и забил 14 голов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов