"Манчестер Сити" покупает вингера "Нью-Йорк Сити"

"Манчестер Сити" в ближайшее время купит вингера "Нью-Йорк Сити" Джека Харрисона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "горожане" заплатят за игрока молодёжной сборной Англии 4,5 миллиона евро и отдадут его в аренду "Мидлсбро" до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что Харрисон является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За "Нью-Йорк Сити" он выступал с 2016 года, сыграл 59 матчей и забил 14 голов.

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