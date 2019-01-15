"Манчестер Сити" полностью перекрыл "Вулверхэмптон": опубликована статистика

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте турнира, "волки" за весь матч ни разу не пробили в створ ворот соперника.

Всего подопечные Нуну Эшпириту Санту в этом поединке нанесли три удара против 24 в исполнении "горожан".

После данного матча "Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Вулверхэмптон" - на 11-й строчке.

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