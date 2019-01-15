"Манчестер Сити" полностью перекрыл "Вулверхэмптон": опубликована статистика

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"Манчестер Сити" полностью перекрыл "Вулверхэмптон": опубликована статистика

В рамках 22-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своём поле разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0.

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте турнира, "волки" за весь матч ни разу не пробили в створ ворот соперника.

Всего подопечные Нуну Эшпириту Санту в этом поединке нанесли три удара против 24 в исполнении "горожан".

После данного матча "Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Вулверхэмптон" - на 11-й строчке.

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6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
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15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
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