"Манчестер Сити" попытается вернуть Санчо

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"Манчестер Сити" попытается вернуть Санчо

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании своего бывшего игрока Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, "горожане" не хотят усиливать конкурентов по АПЛ, поэтому намерены попытаться вернуть вингера на "Этихад Стэдиум".

Напомним, что сейчас 19-летний англичанин выступает за дортмундскую "Боруссию", а купить его планируют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси".

Санчо числился в "Сити" с марта 2015 по август 2017 года, за основную команду он не сыграл ни одного матча.

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