"Манчестер Сити" поспорит за Упамекано

"Манчестер Сити" намерен летом поучаствовать в гонке за защитником "РБ Лейпциг" Дайотом Упамекано, сообщает Sky Sports.

"Горожане" хотят воспользоваться желанием 21-летнего футболиста сменить команду и готовят предложение по его трансферу.

Помимо "Сити" француз интересен "Баварии", "Барселоне", "Милану", "Арсеналу", "Челси" и "Тоттенхэму".

Рыночная стоимость Упамекано - 50 миллионов евро. Его контракт с "РБ Лейпциг" истекает в 2021 году.

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